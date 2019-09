Isula Gamefest : le premier salon du jeu vidéo et de l’esport corse dévoile son programme

L’esport occupe une place de plus en plus conséquente sur la scène sportive française et mondiale. Devant ce constat, l’équipe de Nustrale Gaming, passionnée de jeux vidéo a décidé d’organiser le premier festival de cette ampleur en Corse. Pas moins de 5 tournois seront ainsi proposés avec des compétiteurs prestigieux.

Au-delà de l’esport, l’univers du jeu vidéo fascine et passionne les petits comme les grands. Isula Gamefest est l’occasion de découvrir cet univers en profondeur à travers les jeux en libre accès, le retrogaming ainsi que les métiers liés aux jeux vidéo.

Le jeu vidéo et les nouvelles technologies ne connaissent pas la demi-mesure. Ces pratiques sont souvent diabolisées ou adulées. Cependant puisqu’elles font partie de notre quotidien il semble nécessaire de les connaitre d’avantage et de les encadrer. Une bonne utilisation de ces outils permet de les adapter à nos besoins et peut les rendre complémentaires à d’autres activités.

Durant 2 jours les visiteurs pourront profiter d'un véritable spectacle sur la scène centrale de l'événement. Invités prestigieux, animations grand public et finales des compétitions se succèderont.

À travers ce festival, Nustrale Gaming s’adresse tout aussi bien aux compétiteurs, passionnés de jeux vidéo, parents, enfants et professionnels de la jeunesse.

Ces deux jours à la fois compétitifs, conviviaux mais aussi ludiques et informatifs permettront à chacun de tester son niveau, d’obtenir des réponses et de vivre un moment de partage.

Petits et grands, filles et garçons, pourront ainsi se retrouver, échanger, réfléchir, débattre et se divertir autour du thème du jeu vidéo et des nouvelles technologies.