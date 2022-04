Invasion russe : 43 élèves ukrainiens scolarisés en Corse

Le recteur Jean-Philippe Agresti est à l'école primaire Jardins de l'Empereur. Il y rencontre les 13 élèves scolarisés en UPE2A (unité pédagogique pour élèves allophones arrivants) et leur enseignante. 5 élèves originaires d'Ukraine viennent d'être accueillis dans l'école. 🇺🇦 pic.twitter.com/PgcSYpJ4GM

C'est l'une des répercussions concrètes de la fuite de plus de 4 millions d'Ukrainiens - selon le dernier décompte de l'ON​U - poussés hors de leur pays par l'invasion russe: des milliers d'enfants retrouvent le chemin de l'école dans leur patrie d'adoption et la Corse fait partie des terres d'asile qui ont accueilli les élèves en provenance d'Ukraine.Selon les chiffres annoncés ce mardi 19 avril par l’académie de Corse on dénombre 43 élèves ukrainiens scolarisés sur l'ile de la maternelle à la classe de seconde. Ils sont accueillis essentiellement dans le 1er degré : 37 élèves et 6 élèves dans le 2nd degré. 21 sont en Haute-Corse et 22 en Corse du Sud."L'académie de Corse a mis en place des mesures pour l'accueil des élèves en provenance d'Ukraine et un soutien à l'apprentissage du français dans les écoles, collèges et lycées. indique le rectorat qui précise que les personnels de l'éducation nationale sont pleinement mobilisés pour garantir une scolarisation rapide des jeunes ukrainiens et soutenir les familles dans leurs demandes".Depuis le début du mois de mars, le rectorat a d'ailleurs mis en place une cellule Ukraine qui interagit avec la cellule nationale et coordonne le suivi de l’ensemble des élèves dans toute la région académique.