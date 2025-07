Internaziunali di Corsica : à Lucciana, le tennis insulaire joue dans la cour des grands

Les Internationaux de Corse, initiés en 2023 sur les courts en terre battue du Centre territorial de tennis de Lucciana, reviennent du 6 au 13 juillet pour une deuxième édition qui marque un tournant. Le tournoi voit en effet sa dotation doublée, passant de 15 000 à 30 000 dollars. « De doubler la dotation est une reconnaissance des instances internationales. Cela récompense notre investissement, notre savoir-faire, notre bonne organisation », explique Philippe Medori, président de la Ligue corse de tennis. « On a certes un cahier des charges plus compliqué, mais aussi un tournoi de plus haut niveau », poursuit-il. Cette montée en gamme se traduit notamment par la présence du Français Sascha Gueymard Wayenburg, 269e mondial, qui sera tête de série numéro un.



Le tournoi masculin, inscrit au circuit ITF World Tennis Tour, rassemblera des joueurs issus de sept nationalités. « Beaucoup de jeunes, italiens, russes, grecs… participeront à cette joute de haut niveau. Parmi eux, le n°1 mondial junior 2024 et un joueur classé 447e à l’ATP, à peine âgé de 19 ans », indique Frédéric Casamatta, directeur du tournoi. « Ce tournoi permet aux jeunes de s’aguerrir, c’est un tremplin, une passerelle », insiste Philippe Medori.



La compétition débutera le dimanche 6 juillet avec les qualifications. Un tableau de 32 joueurs permettra à huit d’entre eux de rejoindre, le mardi 8 juillet, les 24 têtes de série du tableau final, sélectionnées en fonction de leur classement. Six invitations ont été délivrées pour les qualifications : deux par la Ligue corse, deux par la FFT, deux par l’ITF. Deux joueurs corses ont également reçu une wild-card pour le tableau final : Bastien Prod’homme, champion de Corse 2025, et Pierre-Antoine Tailleu, licencié à Ajaccio.



Côté arbitrage, la présence de Carlos Ramos donnera un cachet particulier à cette édition. Le juge-arbitre portugais, référence mondiale, a officié lors de nombreuses finales du Grand Chelem : Federer-Nadal à Wimbledon en 2007, Djokovic-Tsonga à l’Open d’Australie en 2008, Djokovic-Nadal à l’US Open en 2011, ou encore la finale des JO de Londres en 2012.



Outre l’aspect sportif, les Internationaux de Corse proposeront plusieurs animations culturelles. Des soirées thématiques seront organisées tout au long de la semaine, pour faire découvrir aux visiteurs et aux joueurs la gastronomie et la musique insulaires. Deux journées seront également consacrées à des enjeux sociétaux : le mercredi 9 juillet sera dédié à l’écologie ; le vendredi 11 mettra en lumière l’inclusion, avec une journée consacrée au handisport. À cette occasion, une démonstration de tennis fauteuil sera proposée avec la participation de Clément Miranda, 9e joueur français, et du jeune Corse Maxime Ancian.



Le trophée du tournoi a, lui aussi, une valeur symbolique forte. Réalisé en métal, en forme d’arbre, il a été conçu par les élèves des lycées Vincensini et Scamaroni de Bastia.