Insertion des jeunes : en Corse, La Poste s’engage aux côtés des Missions Locales

Derrière une démarche administrative mal comprise, un formulaire en ligne non rempli ou un budget qui dérape, ce sont parfois des projets de vie qui déraillent. Pour éviter ces décrochages invisibles, La Poste de Corse et l’Association Régionale des Missions Locales ont décidé d’agir ensemble. Leur partenariat, signé ce mardi à Bastia, prévoit la mise en place d’ateliers et de permanences dédiés aux jeunes, avec un double enjeu : prévenir le surendettement et faciliter l’accès aux services numériques et administratifs. Une action ciblée, alors que plus de 6 000 jeunes de 16 à 29 ans sont suivis chaque année par les Missions Locales à travers 43 points d’accueil sur l’île. « Nous savons qu’il y a beaucoup de difficultés chez les jeunes en Corse, notamment ceux qui sortent du système scolaire sans diplôme. Il faut une action collective pour les accompagner au mieux », a souligné Pierre Savelli, président de l’Association Régionale des Missions Locales et maire de Bastia. « Toutes ces actions ne sont jamais aussi efficaces que lorsqu’elles sont portées à plusieurs », a-t-il ajouté.



Même constat du côté de Jean-Philippe Poma, directeur exécutif de La Poste en Corse, qui insiste sur la responsabilité sociale de son groupe : « Il est nécessaire de fournir à ces jeunes le soutien adéquat pour surmonter les obstacles à leur insertion professionnelle et sociale. »



Surendettement : des ateliers ludiques pour prévenir

L’une des premières réponses concrètes sera la mise en place d’ateliers de prévention budgétaire, avec le soutien de l’association Crésus, qui accompagne les publics fragiles face au surendettement. Ces séances seront proposées dans les locaux de La Poste de Lupino, à Bastia. « Lors de nos premiers échanges avec les Missions Locales, le besoin d’éducation budgétaire est immédiatement apparu », explique Jean-Philippe Poma. Grâce à l’expertise de La Banque Postale, des jeux de simulation permettront aux participants de maîtriser les bases de la gestion financière à travers des scénarios proches de leur quotidien.



Autre volet du partenariat : l’accompagnement dans les démarches administratives en ligne, souvent perçues comme un obstacle par les jeunes les plus éloignés du numérique. Grâce à son réseau de 36 sites France services en Corse, dont 20 intégrés à des bureaux de poste, La Poste propose déjà un appui personnalisé sur tout le territoire. « Parmi ces sites, deux sont situés à Bastia et Ajaccio, mais la majorité sont en milieu rural. Cela permet aux jeunes de venir dans leur bureau de poste habituel, sans avoir à se déplacer loin », précise Jean-Philippe Poma. Des permanences sont assurées à distance avec les opérateurs publics concernés.



L’idée est claire : rapprocher les services des jeunes, plutôt que l’inverse. Et leur donner les clés pour s’émanciper dans un environnement de plus en plus complexe. « En travaillant main dans la main, nous pouvons faire une différence réelle dans leur parcours », conclut le directeur exécutif de La Poste.