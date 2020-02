Inseme lance l'opération « E Case Rosse » : 1 mois pour soutenir les familles hébergées sur le continent

La rédaction le Lundi 17 Février 2020 à 19:36

Depuis 10 ans, l’association se bat pour venir en aide aux personnes contraintes de se déplacer sur le continent pour raisons médicales. Parmi les principales difficultés auxquelles sont confrontées les familles devant accéder à des soins, l’hébergement constitue un problème majeur. En effet aucune nuitée n’est prise en charge par l’Assurance Maladie. En plus le coût des hébergements, peu nombreux et souvent saturés, est prohibitif. Pour cette raison l'association a lancé plusieurs opérations pour acquérir des appartements à Marseille et Nice.

Du 1er au 31 mars 2020 Inseme lance l'opération « E Case Rosse » : 1 mois pour soutenir les familles hébergées sur le continent, dont l’objectif est de récolter des fonds spécifiquement dédiés à l’hébergement des familles contraintes d’accéder à des soins sur le continent.

L’Association a donc besoin du soutien de tous ...



A la une | L'actu régionale | Faits divers | Evènements