Inseme : deux appartements supplémentaires pour héberger les familles corses sur le continent

"Les comptes sont terminés : au total vous avez été 854 donateurs à participer à notre Collecte et ensemble vous avez permis à INSEME d’atteindre la somme magnifique de 247 592 € !

Après la première opération de « crowdfunding » solidaire organisée en Corse en 2017 qui nous avait permis d’acheter le premier appartement de l’Association à Marseille, cette deuxième édition est une réussite extraordinaire qui a dépassé toutes nos espérances !" écrit l'association présidée par Laetitia Cucchi





Un T2 à Nice

Dès lors Inseme pourra étoffer son "offre" à destination des familles dont un proche sera hospitalisé su le continent.

"Nous sommes donc très heureux de vous annoncer officiellement que nous avons atteint notre objectif et que nous allons pouvoir acheter un T2 à Nice pour y héberger les familles dont un proche sera hospitalisé dans la région !" précise, en effet, Inseme.





Et un studio supplémentaire à Marseille

et ce n'est pas tout.

"Comme vous pouvez le constater" poursuit Inseme , "cette somme va bien au-delà des 180 000 € nécessaires à l’achat de cet appartement. Aussi, ayant appris la mise en vente d’un studio dans le même immeuble que le premier T2 acheté à Marseille, notre Conseil d’Administration a décidé de l’acquérir grâce au 67 592 € supplémentaires de la collecte."

Au total, ce n’est donc pas un, mais bien deux appartements supplémentaires que Inseme va pouvoir mettre à disposition des familles !

Une belle démarche qui aurait été vaine sans le soutien des mille et une personnes qui se sont mobilisées autour du projet d'Inseme.

"Nous remercions du fond du cœur tous les donateurs pour ce bel élan de générosité "