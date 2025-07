Insécurité routière : les forces de l’ordre renforcent les contrôles à Ajaccio

Ce mercredi, 80 voitures et 75 deux-roues ont été contrôlés. Dix verbalisations ont été dressées pour non-port de gants, plusieurs pour défaut de documents, et un conducteur a été interpellé après un dépistage positif aux stupéfiants. « Ce genre de comportement, on le voit malheureusement de plus en plus souvent. On a une nette augmentation des conduites sous cannabis ou cocaïne. Ce sont des gens qui roulent vite, qui prennent des risques, et derrière, ce sont des drames », souligne le commissaire.