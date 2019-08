Insécurité routière dans la région bastiaise : la police nationale sévit

Dans le cadre du renforcement de la lutte contre l'insécurité routière, différentes opérations de contrôles ont été menées tout au long de la semaine dernière par les policiers de la circonscription de Bastia.





Le bilan de la semaine ?

15 infractions ont été relevées pour usage du téléphone portable au volant,

6 infractions pour défaut de contrôle technique,

2 conduites en état d'ivresse avec l'un des deux conducteurs de surcroît positif aussi au stupéfiants,

3 excès de vitesse,

2 non-port de la ceinture de sécurité,

1 franchissement de la ligne continue,

1 non présentation du permis de conduire,

1 non port du casque,

1 non respect des distances de sécurité.





De nombreuses infractions aux stationnements ont également été relevées et 6 véhicules ont été immobilisés.

D'autres contrôles seront programmés durant tout l'été.