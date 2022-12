Inizià : de nouveau locaux à Bastia dédiés à l’entrepreneuriat et à l’innovation

200 m² de locaux flambant neufs dédiés à l’entrepreneuriat et à l’innovation. Voilà ce que vient d’inaugurer, ce jeudi 15 décembre, l’incubateur de projets Inizià, en partenariat avec la communauté d’agglomération de Bastia. Un outil indispensable, à en croire Jean-Nicolas Antoniotti, président d’Inizià. « Jusqu’à maintenant, on avait une excellente implantation à Ajaccio, mais on n’avait que des locaux administratifs à Bastia. Or, on ne peut pas faire d’incubation sans stimulation, sans avoir la capacité de se regrouper. C’était une nécessité absolue. » Un avis partagé par Pierre Savelli, maire de Bastia, qui a insisté au cours de la cérémonie sur l’importance de « rétablir l’équité territoriale » entre les deux pôles moteurs de la Corse.



C’est grâce à l’engagement de la communauté d’agglomération de Bastia que ces nouveaux locaux, situés au sein de la zone d’activité d’Erbajolo, ont pu voir le jour. Un investissement à moindre frais, comme l’explique Louis Pozzo Di Borgo, président de la CAB. « Nous avons créé une régie de travaux interne, donc tout a été effectué par les agents de la CAB, au seul coût du temps du travail et des matériaux. Nous n’avons pas fait appel à des entrepreneurs. Au-delà du prix, c’était important de démontrer qu’il n’y a pas que des paroles, mais aussi des actes. » Avec un objectif clair en tête : « que Bastia se réimpose comme une plateforme tournante de l’innovation, et un tremplin pour les jeunes entrepreneurs ».