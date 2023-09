Inflation et hausse des taux : Regards croisés de Christophe Storai et Sébastien Ristori

- Pouvez-vous expliquer les fondements de l’inflation actuelle ?

- C. S : L’inflation se caractérise par une augmentation persistante de la moyenne des prix des biens et des services, indépendamment des variations sectorielles, sur plusieurs trimestres consécutifs et mesurée par un Indice des Prix à la Consommation (IPC) relevant les prix d’un panier de biens et services représentatifs de la consommation des ménages (biens alimentaires, électricité, gaz, loyers, essence…). Elle se traduit donc par une diminution du pouvoir d’achat de la monnaie.

Selon les théories économiques, trois approches principales se distinguent quant à l’analyse du phénomène et de ses implications :

1/ La théorie classique (théorie quantitative de la monnaie) considère que l’inflation est causée par un déséquilibre entre l’offre et la demande de monnaie. Selon cette approche, la monnaie est neutre à long terme et n’affecte pas la production et les prix. Elle suggère que les prix augmentent lorsque la demande de biens et services dépasse l’offre, ce qui entraîne une augmentation des coûts de production et une hausse des prix. De même, une diminution de la demande entraîne une baisse des prix. Ainsi, la solution proposée pour réduire l’inflation est de maintenir l’équilibre entre l’offre et la demande de monnaie en limitant l’expansion de la masse monétaire.

2/ L’analyse keynésienne considère que l’inflation est causée par une augmentation de la demande globale qui est excédentaire de l’offre globale. Selon cette théorie, la production et les prix sont influencés par la demande globale, qui est composée de la consommation, de l’investissement et des dépenses publiques. Ainsi, pour réduire l’inflation, cette approche prône une intervention gouvernementale, telle que l’augmentation des taux d’intérêt ou la réduction des dépenses publiques, afin de réduire la demande globale.

3/ L’approche monétariste profère que l’inflation est causée par une augmentation excessive de la masse monétaire, qui stimule la demande globale et donc les prix. Cette théorie affirme que la gestion de la masse monétaire est la clé pour contrôler l’inflation. Ainsi, elle préconise une politique monétaire strictement contrôlée par la banque centrale, qui doit s’assurer que l’expansion de la masse monétaire ne dépasse pas la croissance de la production. Pour atteindre cet objectif, la banque centrale peut augmenter les taux d’intérêt, réduire l’offre de monnaie et limiter les crédits bancaires (politique d’encadrement globale du crédit).

La réalité actuelle nous informe que l’inflation, apparue assez soudainement en 2022, atteint des niveaux inconnus depuis des décennies. Comment expliquer la perte de pouvoir d’achat de la monnaie aussi subitement ? Pendant plus de 30 ans, l'inflation est restée à un niveau négligeable. En France, elle oscillait entre 0 et 3%, voire 4%. Parfois, comme en 2015-2016 et lors de la récente pandémie, elle a même été nulle, voire légèrement négative. Depuis l'été 2021, le niveau général des prix a brusquement cru. Entre juillet 2021 et juillet 2022, il est passée de 1,5% à 6,8% . En avril 2023, il atteint même 7,2%. Néanmoins, la France reste en dessous du niveau de la zone euro (8,5% en mai 2023 après 9,1% en octobre 2022). Dans certains petits pays européens, l'inflation atteint 10, voire 20%. Les banques centrales, attachées à la stabilité monétaire, ont au début considéré que le phénomène ne serait que passager. Elles ont dû adapter leur stratégie car l'inflation s'est installée durablement dans la zone euro et hors zone euro (6,5% aux États-Unis fin 2022 après 8,5% en juillet 2022). La hausse soudaine de l'inflation a cependant de nombreuses raisons, à la fois conjoncturelles et structurelles. Les principales raisons conjoncturelles, donc plutôt transitoires, sont :

1/ la réouverture après la pandémie. Depuis la reprise de l'activité après la crise Covid, les consommateurs rattrapent une partie de leur demande reportée. Pendant une telle reprise de la demande, il est assez facile pour les entreprises d'augmenter un peu les prix sans perdre de clients. La réouverture a également des effets sur l'offre : le rétablissement des chaînes d'approvisionnement et d'acheminement est chronophage et onéreux. La politique zéro-Covid de la Chine (fermeture d'usines, voire de villes entières dès apparition de quelques cas) a rendu ce processus encore plus compliqué. Une demande plus forte rencontre une offre réduite : les prix montent.

2/ le conflit russo-ukhrainien. Depuis février 2022, l'intervention militaire russe en Ukraine génère une pression à la hausse des prix de nombreuses matières premières (pétrole, gaz, huile, blé). La baisse des exportations ukrainiennes tarit l'offre sur les marchés et pousse les prix à la hausse. Par ailleurs, les sanctions contre la Russie obligent de nombreux pays à réorganiser leurs approvisionnements, un processus complexe et coûteux.

3/ la relance budgétaire massive. Afin d'éviter l'effondrement des économies et de maintenir les revenus, de nombreuses nations ont creusé leur déficit pour mettre en place des programmes d'aides. Ainsi, en France, les dépenses publiques ont bondi de 4% en 2021 après +5,1% en 2020. En 2022, le gouvernement a lancé un programme d‘aides de soutien au pouvoir d'achat. Certains pays ont mis en place des programmes de relance exceptionnels, notamment les États-Unis (pour rénover les infrastructures et réduire l'empreinte carbone). Ces dépenses publiques stimulent la demande et accentuent la pression inflationniste.

4/ la dépréciation de la monnaie unique. Apparue en 2021, la baisse de l’euro s'est accélérée en 2022 et la devise a atteint la parité avec le dollar. L'euro s'est également déprécié par rapport à d'autres monnaies comme le franc suisse. Cette baisse de l'euro renchérit le prix des importations, dont notamment le prix des énergies fossiles et renforce ainsi l'effet d'inflation importée.

5/ l'énergie joue un rôle simultanément conjoncturel et structurel. Après la levée des restrictions liées à la crise sanitaire, les prix de l'énergie ont massivement cru. Les prix à la consommation du gaz, des carburants et dans une moindre mesure de l'électricité ont fortement augmenté en France entre décembre 2020 et octobre 2021 (respectivement de 41%, 21% et 3% ). Sous l'effet du conflit en Ukraine, la tendance s'est poursuivie en 2022 dans l'ensemble de la zone euro : le taux d'inflation annuel de l'énergie y a atteint en octobre 2022 41,9% . Ce taux a certes baissé depuis (13,7% en mai 2023 ), mais les tensions géopolitiques, l'épuisement des énergies fossiles, ainsi que la transition écologique vont continuer à mettre les prix de l'énergie sous tension..