Industrie agroalimentaire : en Corse, le ministre Marc Ferracci salue « une filière qui innove et s’engage »

A Furiani, la brasserie Pietra rejoint les lauréats de France 2030

Après une première halte chez Acwa Robotics, à Biguglia, le marathon industriel du ministre s’est poursuivi à quelques kilomètres de là, au cœur de l’une des entreprises emblématiques de l’agroalimentaire corse. À Furiani, la brasserie Pietra – connue pour sa bière à la farine de châtaigne – a reçu la visite le ministre, venu saluer l’investissement de la PME dans une démarche de transition énergétique.

Accompagné d’élus locaux et de représentants de l’État, Marc Ferracci a remis à Hugo Sialelli, directeur de la brasserie, la plaque France 2030, une distinction accordée aux entreprises engagées dans des projets industriels jugés innovants et durables. Cette reconnaissance s’inscrit dans le cadre du plan France 2030, lancé en 2021, doté de 54 milliards d’eurospour transformer l’économie française autour de dix grands objectifs, dont la décarbonation de l’industrie.



À Pietra, c’est un récupérateur de CO₂ qui symbolise cette dynamique. L’appareil, récemment mis en service, permet de réutiliser le dioxyde de carbone généré lors de la fermentation de la bière pour d’autres étapes du processus de production, notamment le nettoyage des cuves ou la mise sous vide des bouteilles. « On a commencé cette réflexion il y a cinq ans », explique Hugo Sialelli. « L’idée était d’analyser en profondeur notre fonctionnement et de voir comment inscrire durablement notre activité dans notre territoire. On a étudié chaque élément : consommation d’eau, d’énergie, émissions de gaz à effet de serre… Et on a mis en place une stratégie à long terme. »



Trois axes de transformation pour une production durable

La brasserie développe aujourd’hui sa transition autour de trois volets complémentaires : l’autonomie énergétique, la sobriété, et la décarbonation. « L’autonomie, d’abord, c’est pour nous réduire la dépendance à des facteurs extérieurs qui peuvent fragiliser notre production. Le CO₂ en est un exemple concret. Ensuite, il y a la frugalité : on ne peut plus fonctionner comme si l’énergie était illimitée et bon marché. Enfin, on travaille à décarboner ce qui reste à consommer. » Ce projet de récupérateur a nécessité plus d’un million d’euros d’investissement, dont 380 000 euros ont été apportés par l’État. « Ce sont des projets lourds à mettre en œuvre, qui demandent du temps et des moyens. L’appui de l’État a été déterminant », insiste le dirigeant.



Pour le ministre, la brasserie incarne parfaitement l’esprit de France 2030. « Ce que l’on voit ici, c’est une entreprise qui anticipe les transformations à venir. Elle récupère le CO₂ qu’elle produit pour le réinjecter dans son cycle, ce qui permet de réduire les consommations énergétiques, notamment électriques, tout en réduisant son empreinte carbone. Ces démarches sont exemplaires, et c’est grâce à elles que nous pourrons atteindre l’autonomie énergétique, en Corse comme dans le reste du pays. »



Valorisation du territoire et exportation du savoir-faire

Au-delà de la performance environnementale, Marc Ferracci a également salué la capacité de l’entreprise à conjuguer ancrage local et rayonnement économique. « C’est la première fois que je visite une brasserie, et je découvre ici un produit identitaire, qui associe innovation et tradition. L’intégration de la farine de châtaigne dans le processus de production est emblématique : elle donne du goût, du caractère, et elle dit quelque chose du territoire. »

Fondée il y a 30 ans, la brasserie Pietra s’est imposée comme une référence du paysage brassicole corse. Elle emploie aujourd’hui plusieurs dizaines de personnes, écoule sa production sur l’île et le continent, et exporte vers une dizaine de pays. « Quand on est une PME insulaire, s’inscrire dans l’avenir est un vrai défi », souligne Hugo Sialelli. « Cette reconnaissance, c’est une fierté. Elle montre que l’État reconnaît et soutient l’engagement des entreprises locales, leur capacité à innover, à se projeter, tout en gardant un lien fort avec leur territoire. »