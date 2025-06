Ind’Orti : quand la danse contemporaine prend racine dans les champs corses

Comment raconter l’agriculture autrement ? Depuis 2024, la chorégraphe Michèle Ettori et les artistes de la compagnie Vialuni explorent cette question à travers Ind’Orti, une performance itinérante baptisée “La performance agricole”. Le principe : créer un spectacle vivant au cœur même des exploitations agricoles, en lien direct avec le terrain, les gestes et les rythmes de ceux qui cultivent.



Danse, extraits littéraires, improvisations sonores, land-art… Chaque représentation est pensée comme une expérience sensorielle unique, en dialogue avec le lieu d’accueil. “Sortir de l’écriture chorégraphique classique, se nourrir de l’air du temps, mettre les pieds dans la terre, c’est l’essence de cette création”, explique la chorégraphe, danseuse, mais aussi directrice artistique Michèle Ettori. Cinq interprètes – Sandrine Gout, Julien Dégremont, Alice Beaumond, Raphaël Soleilhavoup et elle-même – sont engagés dans cette forme à la fois physique et poétique, accompagnés par une création musicale de Fabien Delisle.



Après une première tournée en juillet 2024 sur quatre exploitations agricoles situées à Ajaccio, Ocana, Bastelicaccia et Pila Canale, le projet prend de l’ampleur. Pour 2025, la compagnie prévoit d’investir de nouveaux sites dans l’Ouest corse à Vico et en Haute-Corse à Linguizzetta et Corte. Mais pas seulement. Des jardins partagés, des chantiers d’insertion ou des entreprises adaptées seront également intégrés, avec toujours la volonté de mettre en lumière des espaces souvent oubliés mais riches d’humanité et d’initiatives locales. “Chaque performance est une partition ouverte, qui se construit dans l’instant avec les spectateurs, les éléments naturels, les sons du site, parfois même avec l’intervention spontanée d’un agriculteur ou d’un habitant qui lit, chante ou partage son histoire”, précise Michèle Ettori.



Ce format atypique, à la frontière entre art vivant et médiation territoriale, invite le public à redécouvrir les gestes agricoles, les paysages cultivés et les enjeux liés à l’environnement. Une façon innovante de tisser du lien entre culture et ruralité, en mêlant contemplation, émotion et ancrage local.