Incidents sur les stades de France : l'ACA lance un appel à la vigilance

"L’AC Aiacciu prend en compte les différents incidents survenus sur les stades en France. L’expérience nous ayant enseigné que notre club est le parfait bouc émissaire pour la commission de discipline et qu’il est systématiquement sanctionné beaucoup plus lourdement que d’autres, nous prévenons d’ores et déjà notre public.Nous ne tolèrerons aucun débordement même minime. Cela signifie que plainte nominative sera déposée systématiquement, et que nous nous réservons le droit d’interdire de stade toute personne qui aurait eu un comportement inapproprié… Il en va de l’intérêt de notre club et de son image…Nous appelons donc les supporters à la plus grande vigilance au stade, nous vous remercions de votre compréhension.Forza Aiacciu !"