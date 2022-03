Incidents d'Ajaccio : malgré les dégâts, "la justice fonctionne", selon le procureur

Malgré "deux assauts sur le tribunal" d'Ajaccio par des manifestants qui sont parvenus à incendier la salle des pas perdus dans la nuit de mercredi 9 à jeudi 10, le procureur d'Ajaccio a assuré jeudi à l'AFP que "la justice continuera de fonctionner".

"On a subi deux assauts hier contre le tribunal, un à 21 heures contre le sas contigu de la maison d'arrêt (..) qui n'a pas eu de grande gravité" et "un deuxième épisode à 23 heures où a priori une quinzaine d'individus sont entrés dans le bâtiment et ont incendié le rez-de-chaussée, la salle des pas perdus, dégradé du mobilier, de l'informatique et des vitres", a décrit à l'AFP Nicolas Septe, procureur de la République d'Ajaccio.





"Ca a duré quelques minutes, le temps de tout saccager", a-t-il ajouté, précisant que "les salles d'audience seront rapidement opérationnelles" et que tout était mis en oeuvre "pour assurer la continuité des services".



Un appel à l'apaisement et cinq interpellations



"On appelle évidemment à l'apaisement général", a ajouté le procureur, regrettant "une escalade, une surenchère dans la violence dans les manifestations du côté des manifestants". Cinq interpellations ont eu lieu dont deux en lien avec l'intrusion au palais de justice, a-t-il précisé. "En tout état de cause, la justice continuera à fonctionner. On se met en capacité de pouvoir répondre aux urgences qui nous seront transmises", a-t-il également indiqué, précisant que tous les services "s'attachaient à reprendre rapidement une activité normale".



Jeudi matin, l'heure était à "l'évaluation de l'état du bâtiment pour pouvoir reprendre l'activité dans des conditions de sécurité pour les personnels et les usagers", a précisé à l'AFP le président du tribunal, Alain Fouquet.



Les procédures avec avocats ont été "différées" et pour celles avec l'accueil du public, "un dispositif aux portes du tribunal" va être mis en place "pour leur indiquer qu'on va les reconvoquer", a-t-il ajouté, précisant avoir "un dispositif en place pour continuer à faire fonctionner la justice pénale".