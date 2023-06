Incidents à Ajaccio avant ACA-Marseille : Stephane Sbraggia demande l'annulation du match

Alors que des incidents ont éclaté entre supporters de l'AC Ajaccio et de l'OM dans le centre-ville d'Ajaccio à la veille du dernier match de la saison, Stéphane Sbraggia, le maire d'Ajaccio, en a demandé l'annulation. "Demain, il faut annuler le match" qui souhaite que les supporters marseillais attendus par bateau "ne débarquent pas" afin d'éviter qu'ils "s'exposent à un risque de violence qui est déjà présent et qui risquerait de prendre je le crains une ampleur incontrôlable", a expliqué l'élu. "Quand on a un trouble à l'ordre public effectif, d'atteinte à la sûreté des personnes et des biens, je pense que ces mesures-là ne sont pas disproportionnées. Il est encore temps de limiter la casse", a-t-il plaidé avant de s'entretenir avec le préfet à ce sujet.Des incidents se sont produits ce vendredi soir.Malgré la présence des forces de l'ordre et des mesures de sécurité renforcées pour l'arrivée des supporteurs marseillais, des échauffourées ont éclaté ce soir entre les supporters des deux équipes. Les troubles auraient débuté vers 21 heures lorsque, selon plusieurs témoins, les supporters marseillais, hébergés dans un hôtel de la rue Fesch, ont été provoqués par des supporteurs ajacciens. Les Marseillais ont répliqué avec des tirs de pétards et fumigènes aussi par les fenêtres de l'hôtel. La tension a rapidement monté, et des affrontements ont éclaté. Police et CRS sont rapidement intervenus et pour rétablir l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène en stoppant les altercations entre les deux groupes. Plusieurs interpellations seraient en cours. Au final, quatre blessés légers ont été transportés à l'hôpital à la suite de ces incidents, selon les pompiers.Deux arrêtés municipaux et un arrêté préfectoral avaient pourtant été pris notamment pour interdire aux quelque 600 à 700 supporteurs marseillais attendus au total pour le match d'accéder au centre d'Ajaccio, où se tient par ailleurs la fête de i Pescadori.