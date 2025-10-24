CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Incendies : hangar agricole détruit à Lucciana, 2,5 hectares brûlés à Vescovato, reprise à Bisinchi 24/10/2025 MSL - Le GFCA Volley-Ball veut rebondir face à Chaumont 24/10/2025 Bastia : la place Saint-Nicolas passe en mode vintage 24/10/2025 La Corse fête les spores 24/10/2025

Incendies : hangar agricole détruit à Lucciana, 2,5 hectares brûlés à Vescovato, reprise à Bisinchi


La rédaction le Vendredi 24 Octobre 2025 à 13:00

Plusieurs feux mobilisent les secours ce vendredi matin en Haute-Corse. Un hangar agricole a été complètement détruit par les flammes à Venzolasca. 2,5 hectares ont été détruits à Vescovato et le feu de Bisinchi a repris. Le point de la sitiuation avec le SIS de Haute-Corse



Incendies : hangar agricole détruit à Lucciana, 2,5 hectares brûlés à Vescovato, reprise à Bisinchi
Venzolasca
Un hangar agricole en structure métallique a été totalement embrasé. Des engins agricoles se trouvaient à l’intérieur du bâtiment.
Le feu est désormais éteint.
Des moyens importants ont été engagés de Lucciana, Cervioni et Bastia

Vescovato
Un feu de végétation s’est déclaré dans la plaine, lieu-dit San Giustu, sous l’effet d’un vent fort.
Le sinistre, qui a parcouru environ 2,5 hectares, s’est propagé en direction d’un hangar, pour lequel une défense de point sensible (DPS) a été réalisée.
Le feu est fixé et les équipes procèdent actuellement à son noyage.
Sont engagés les pompiers de Lucciana et de Bastia avec d'importants moyens.

Nouveau départ de feu à Bisinchi
Un nouveau départ de feu est survenu sur la RD15B, entre Bisinchi et Campile.
Le feu a parcouru environ 2 hectares sur une pente ascendante difficile d’accès, hormis depuis la route départementale.
Un cabanon a été partiellement détruit.
L’incendie est en phase de ralentissement, mais les secours poursuivent le traitement des lisières pour éviter toute reprise vers Campile.
Les moyens mobilisés viennent des centres de secours de Ponte-Leccia et Lucciana
Une SIFF (Section d’Intervention Feux de Forêts) a été demandée en renfort.




CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos