Incendies : hangar agricole détruit à Lucciana, 2,5 hectares brûlés à Vescovato, reprise à Bisinchi

Venzolasca

Un hangar agricole en structure métallique a été totalement embrasé. Des engins agricoles se trouvaient à l’intérieur du bâtiment.

Le feu est désormais éteint.

Des moyens importants ont été engagés de Lucciana, Cervioni et Bastia



Vescovato

Un feu de végétation s’est déclaré dans la plaine, lieu-dit San Giustu, sous l’effet d’un vent fort.

Le sinistre, qui a parcouru environ 2,5 hectares, s’est propagé en direction d’un hangar, pour lequel une défense de point sensible (DPS) a été réalisée.

Le feu est fixé et les équipes procèdent actuellement à son noyage.

Sont engagés les pompiers de Lucciana et de Bastia avec d'importants moyens.



Nouveau départ de feu à Bisinchi

Un nouveau départ de feu est survenu sur la RD15B, entre Bisinchi et Campile.

Le feu a parcouru environ 2 hectares sur une pente ascendante difficile d’accès, hormis depuis la route départementale.

Un cabanon a été partiellement détruit.

L’incendie est en phase de ralentissement, mais les secours poursuivent le traitement des lisières pour éviter toute reprise vers Campile.

Les moyens mobilisés viennent des centres de secours de Ponte-Leccia et Lucciana

Une SIFF (Section d’Intervention Feux de Forêts) a été demandée en renfort.