Incendies : fin du confinement à Sari et Togna. Mais les foyers sont toujours actifs en Corse

C.-V. M le Mercredi 12 Février 2020 à 08:59

La mesure de confinement du village de Sari et du hameau de Togna, consécutif à l'incendie qui a ravagé plus de 3 000 hectares depuis Bavella est levée depuis ce mercredi matin. Mais le feu est loin d'être maîtrisé. La situation est identique pour les feux de Poggio-Mezzana,Rutali, Linguizzetta, Olmo, Pietracorbara et Olmeta-di-Tuda en Haute-Corse.

A la une | L'actu régionale | Faits divers | Evènements