Incendies en Haute-Corse : plus de 380 hectares brûlés entre Saint-Florent et Oletta

Saint-Florent : un feu en bonne voie d’extinction
Le premier sinistre s’est déclaré vers 10h50 sur la commune de Saint-Florent.
Environ 220 hectares ont été parcourus par les flammes. Grâce à l’intervention rapide des secours, le feu est désormais en bonne voie de maîtrise, ne laissant plus apparaître que quelques fumerolles sur son flanc gauche.
Oletta : un front encore virulent
Un second foyer a éclaté peu avant 12h30 sur la commune voisine d’Oletta.
Il a déjà ravagé près de 160 hectares. Le feu y demeure actif et virulent sur son flanc gauche, tandis que le flanc droit est moins actif.
Les flammes ont progressé en zone périurbaine, désormais en régression grâce aux opérations coordonnées des sapeurs-pompiers.
Moyens engagés
Au total, environ 170 sapeurs-pompiers sont déployés sur les deux fronts, avec une cinquantaine d’engins d’incendie, quatre moyens aériens (les avions Milan 73, Milan 80, Pélican 44 et Pélican 45), ainsi qu’un SSO, une cellule drone et deux engins lourds de pénétration.
Le poste de commandement commun (PCC) est activé, tandis qu’un poste de commandement de site (PCS) est en cours d’installation au niveau du stade d’Oletta.
Une reconnaissance aérienne est également menée par Bengale Investigation.
Conséquences et sécurité
La RD81 est coupée à la circulation.
Une ligne EDF a été interrompue entre le lac de Padula et le village d’Olmeta-di-Tuda, sans conséquence pour les habitants, le village restant alimenté en électricité.
Des dispositifs prévisionnels de secours (DPS) terrestres sont toujours en place sur le secteur d’Oletta.
Sous contrôle
Peu après 21 heures ce dimanche la préfecture de Haute-Corse indiquait que Les feux qui se sont déclarés à Saint-Florent et à Oletta étaient, désormais, sous contrôle.
Le premier est en effet maîtrisé et le second reste sous vigilance cette nuit.
Aucune victime n’est à déplorer.
Aucune habitation n’a été endommagée par ces incendies, seul un entrepôt agricole a été
touché par les flammes.
80 personnels de la sécurité civile de l’UIISC 7 viendront ce lundi pour relayer les forces ce dimanche
. L’ensemble des moyens matériels et aériens resteront néanmoins mobilisés.
