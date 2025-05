Incendies de bateaux à Ajaccio : plus de 200 personnes réunies en soutien à la famille Cancellieri

« Il faut que cela s’arrête »

François-Marie Cancellieri ajoute : « C’est la 3e fois que cela se produit. On nous a déjà coulé un bateau en 2021. Cet hiver, en février, quelqu’un a essayé de nous incendier trois bateaux et là c’est la goutte de trop, il faut que cela s’arrête. On va continuer à travailler normalement en espérant que les choses s’arrangent. Le but de ce rassemblement est de montrer que nous ne sommes pas seuls. Je pense que c’est de la concurrence déloyale, tout simplement ». Alors que les investigations suivent leur cours, François-Marie Cancellieri refuse de placer des vigiles devant ses bateaux : « Il y a sérieux un problème de sécurité sur le port car visiblement beaucoup de caméras de vidéo-surveillance ne fonctionnent pas. Je suis Corse, j’ai le droit de travailler librement sur ma terre donc je ne mettrai pas de vigiles ».



A ses côtés, Pierre Poli, élu au sein du groupe Avanzemu confie : « Nous sommes venus ici pour soutenir la famille Cancellieri. On ne peut pas continuer encore comme cela en Corse, avec des hangars, des bateaux, des commerces qui brûlent. Aujourd’hui, on a besoin d’autre chose pour que la Corse avance. Il faut tout faire que tout cela s’apaise. En tant qu’élus, on essaye de faire beaucoup de choses mais visiblement, nous n'avons pas encore trouvé les bonnes solutions. L’Etat doit aussi jouer son rôle ». Hasard du calendrier, dans le même temps, l’Assemblée de Corse avait dénoncé, en session, d’une même voix le climat délétère et anxiogène qui règne en Corse ce jeudi après-midi. Pas sûr que cela soit suffisant.