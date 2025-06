Incendie entre Quenza et Conca : plus de 80 hectares brûlés, le feu toujours actif

Depuis ce vendredi, un incendie est en cours entre les communes de Quenza et de Conca, dans le secteur de Punta di Solenzara, en contrebas du refuge de Paliri. Selon les premières constatations, le feu serait d’origine naturelle, provoqué par un impact de foudre. Si le sinistre était considéré comme « sous contrôle » ce week-end malgré son inaccessibilité terrestre, la situation s’est tendue ce lundi matin, en raison du vent et de la chaleur. Le feu a repris de l’intensité et progresse désormais activement dans une zone difficile d’accès.



Lors d’un point de situation organisé à 13h30 ce lundi, la préfecture de Corse-du-Sud a annoncé que plus de 80 hectares avaient été parcourus par les flammes.



Des moyens aériens sont mobilisés depuis dimanche, notamment des hélicoptères de lutte contre les feux de forêt et un avion Dash. Ce lundi, les deux Canadairs qui intervenaient jusqu’ici sur le feu de Linguizzetta, ont été redéployés dans le massif de Bavella. Un bombardier d’eau en provenance du continent est également attendu dans l’après-midi. Objectif : « éviter que le feu ne prenne de l’ampleur », précise la préfecture.



La mise en place de feux tactiques, technique visant à créer des zones de non-propagation par combustion maîtrisée, est en cours d’évaluation. Les sapeurs-pompiers spécialisés pourraient intervenir dans le courant de l’après-midi.



Le canyon de la Vacca interdit d'accès

En raison du danger, la préfecture a signé un arrêté d’interdiction d’accès au canyon de la Vacca. Les professionnels concernés ont été informés. Sur le terrain, les gendarmes du PGHM (Peloton de gendarmerie de haute montagne) ainsi que les sapeurs-pompiers de montagne (GMSP) sécurisent actuellement la portion du GR 20 proche du sinistre, notamment aux abords du refuge de Paliri. « Les communications étant difficiles dans ce secteur escarpé, nous travaillons en lien étroit avec les élus locaux pour assurer la sécurité et l’information de la population », souligne la préfecture.



"Il représente une réelle menace"

Le feu est considéré comme potentiellement dangereux. Dans une communication publiée sur les réseaux sociaux, le syndicat STC Spinghjifocu s’est dit « préoccupé par un des feux de foudre qui reste actif dans le massif de Bavella ». Le syndicat alerte sur le risque en cas de reprise du vent et appelle à un renforcement massif des moyens : « Il représente une réelle menace. Il faut agir avec un engagement fort de pompiers spécialisés en feux tactiques et commandos et le déploiement en nombre des moyens aériens adaptés. » Le STC réclame la constitution d’une « task force » dédiée à cette situation d’urgence, réunissant l’ensemble des forces de sapeurs-pompiers régionaux et les services compétents.