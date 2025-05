Incendie en zone périurbaine : à Bastia, un test grandeur nature pour les services de secours

Si les feux de forêt restent rares dans cette zone géographique, le risque est toujours présent, et les conditions évoluent rapidement dans les communes. “Le changement climatique, la sécheresse, le manque d'eau sont des facteurs aggravants. De plus, le couvert végétal, notamment sur mon territoire, est de plus en plus important. C’est une zone très urbanisée, proche de Bastia, où il y a une évolution de la construction, et des villas qui sont entourées d'arbres et de jardins, beaucoup plus qu'auparavant. Ce sont d'autant plus de dangers que la population a augmenté, il faut la tenir à l'écart de tout danger ou de toute catastrophe”, souligne Michel Rossi.





Au-delà de l’aspect technique, cet exercice s’inscrivait dans une semaine complète de préparation opérationnelle, organisée par le SIS 2B avec leurs homologues venus du continent. “On ne s’entraîne plus forcément sur des feux réels”, précise Frédéric Antoine-Santoni. “On a un couvert végétal qui est en train de devenir de plus en plus dense, donc la force des feux va être encore plus importante, alors que les populations sont de moins en moins prêtes. Travailler ces exercices prend tout son sens à la lumière de ces événements. On a aussi eu une séquence sur les facteurs humains, comme l'organisation et le stress en intervention. C'est une réflexion beaucoup plus large que simplement des exercices.”



Cette semaine de préparation a aussi été l’occasion de renforcer la coopération entre les territoires, avec la venue d’Éric Grohin, directeur du SIS du Var. Invité pour partager son expérience des incendies sur le continent, il a notamment évoqué les feux hors normes de Gonfaron, ou ceux en Gironde. “Ces feux sont des dangers pour la population et pour les sapeurs-pompiers, et il est nécessaire d’avoir une résilience du territoire, qui passe par un certain nombre de concepts liés aux constructions ou à l'aménagement du terrain. Dans le Var, nous sommes descendus en dessous des 3 ou 4 % des maisons abîmées lorsqu'il y a un feu, quand le terrain est bien débroussaillé. Il faut une accessibilité vers ces maisons proches de la forêt, et des matériaux adaptés au feu, pour que nous puissions nous concentrer non plus sur la défense des habitations, mais plutôt sur l'attaque du feu, parce que si on a rendu le territoire résilient, les habitations ne risquent plus grand-chose.”