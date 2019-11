Incendie de la bergerie de François-Pierre Giraschi : La Corse réagit

Maria Bettina Colonna le Dimanche 10 Novembre 2019 à 19:52

A Porto-Vecchio et dans le reste de la Corse c’est une fois de plus la consternation au lendemain de l'incendie qui a détruit la bergerie de François-Pierre Gireschi. Les élus de tout horizon ainsi que de la FDSEA 2A, de la Ligue des droits de l’homme et d’autres personnalités expriment sur les réseaux sociaux leur soutien à l’éleveur et condamnent, unanimes, cet acte criminel.



Le communiqué de la FDSEA 2A Suite à l’incendie volontaire qui a ravagé les bâtiments et l’ensemble du troupeau de François-Pierre GIRASCHI, la FDSEA2A tient à manifester son soutien plein et entier au Président de la FDSEA Extrême-Sud et Vice-président de la FDSEA2A.



En effet, la FDSEA2A condamne fermement ces actes car elle porte et véhicule les valeurs de l’Agriculture où l’humain a une place primordiale. Elle ne peut donc pas partager ces méthodes criminelles et inhumaines.



Le dialogue est pour nous une phase essentielle aussi bien dans nos revendications que dans nos relations sur le terrain.



L’Agriculture doit se développer dans le respect, la transparence et l’engagement !







Le communiqué de la Ligue des droits de l'Homme " La ligue des droits de l'Homme condamne l'incendie qui a visé une bergerie à Porto-Vecchio. Elle apporte son soutien à la victime et à sa famille. La piste criminelle est privilégiée. Il revient à la justice de rechercher la vérité. Mais la LDH ne peut taire son inquiétude face à la multiplication d'agressions visant des personnes engagées publiquement."

