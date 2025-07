Incendie de Quenza : 170 hectares brûlés, le feu est stabilisé

Le feu de forêt qui s’est déclaré vendredi 28 juin sur la commune de Quenza a cessé de progresser, selon les autorités. Dans un point de situation diffusé ce mercredi matin, la préfecture de Corse-du-Sud annonce que la situation est stabilisée, après cinq jours de combat contre les flammes dans un secteur escarpé et difficile d’accès. L’estimation actualisée fait état de 170 hectares parcourus.



Un incendie déclenché par la foudre

Le sinistre s’est déclaré à la suite d’un impact de foudre dans la forêt territoriale de Bavella-Sambucu, dans une zone boisée située entre Quenza et Sari-Solenzara. La topographie du terrain, composée de pentes abruptes et de végétation dense, a rapidement compliqué les opérations. Face à l’ampleur du feu et à la difficulté d’accès, les moyens de lutte ont été progressivement renforcés. Si des moyens aériens ont été engagés dès le début de l’incendie, l’action au sol a pris le relais, notamment à travers des héliportages ciblés de personnels spécialisés, et la création de zones d’emport sécurisées autour du foyer.



Ce mercredi matin, plus de 100 effectifs sont toujours présents sur le terrain, dont des renforts nationaux issus des formations militaires de la sécurité civile, spécialisés dans les interventions en milieu difficile.



Deux hélicoptères bombardiers d’eau sont également engagés pour appuyer les opérations de traitement des lisières et éviter toute reprise. Selon la préfecture, la lutte reste active, même si la propagation est désormais contenue. La situation est décrite comme « stabilisée », mais le feu n’est pas encore maîtrisé.



Randonnées déconseillées, vigilance maintenue

Les autorités rappellent que la vigilance reste de mise pour les personnes présentes dans le secteur. Le massif de Bavella étant un site particulièrement fréquenté en période estivale, les randonneurs sont invités à rester strictement sur les sentiers balisés, ou à reporter leur excursion. « La stabilisation du feu ne signifie pas sa complète extinction », précise la préfecture. Des foyers résiduels subsistent dans plusieurs zones inaccessibles aux engins au sol. Des équipes spécialisées continueront de surveiller les lisières dans les prochains jours.