Incendie à Zalana : une dizaine d’hectares déjà touchés

Léana Serve le Vendredi 19 Septembre 2025 à 15:23

Un incendie s’est déclaré ce vendredi sur la commune de Zalana, en Haute-Corse. Le feu, situé en contrebas d’une route, a déjà touché dix hectares de végétation. De nombreux moyens terrestres et aériens, dont deux Canadair, sont mobilisés pour tenter de le contenir.



Un incendie s’est déclaré ce vendredi vers 13h50 sur la commune de Zalana, en Haute-Corse. Alerté rapidement, le CODIS 2B a engagé d’importants moyens terrestres et aériens pour contenir les flammes. Le feu, localisé en contrebas de la D116, progresse dans une zone de gros et moyen maquis. Selon les premières estimations, environ 10 hectares ont déjà été parcourus.
 

Le CCFM d’Aléria, premier sur les lieux, a confirmé un panache de fumée marron, signe d’un foyer actif. En tout, quatre CCFM (camions-citernes feux de forêts), un CCGC (camion-citerne grande capacité), ainsi que la chaîne de commandement et l’hélicoptère Puma Delta sont mobilisés. Les conditions sur le terrain restent délicates, avec plusieurs sautes de feu signalées. Deux Canadair ont été engagés pour appuyer les opérations aériennes.





