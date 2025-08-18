Incendie à Sarrola-Carcopino : une dizaine d’hectares parcourus

Un incendie s’est déclaré ce lundi 18 août, vers 14 heures, sur la commune de Sarrola-Carcopino, au lieu-dit Mandrioli, à proximité de la D361. Selon un point de situation établi à 15h30, la superficie parcourue par les flammes est estimée à une dizaine d’hectares.



Le dispositif a été renforcé au fil des heures. Dix engins de lutte sont actuellement mobilisés, provenant des centres de secours d’Ajaccio, Pietrosella, Vero et Bocognano, ainsi que de la FORSAP. Deux hélicoptères bombardiers d’eau, dont un du SIS 2A, et deux canadairs opèrent sur la zone. Un groupe commando est également engagé, avec un poste de commandement de niveau colonne et un soutien sanitaire assuré par un infirmier.



Au total, environ 65 sapeurs-pompiers sont déployés sur le terrain. La gendarmerie a procédé à la coupure de la circulation en direction de Valle di Mezzana afin de sécuriser les opérations.



