Incendie à Pancheraccia : trois sapeurs-pompiers blessés

Dimanche dernier déjà... (Fabiola Grazi)
D’importants moyens ont été déployés par le SIS 2B. Ainsi, des véhicules incendie venus des centres de Corte, Aléria et Venaco, une section de la Sécurité civile, la chaîne de commandement de permanence ainsi qu’un hélicoptère bombardier d’eau du SIS ont lutté contre les flammes dans un secteur qui avait, déjà, paayé un premier tribut à l'incendie dimanche.
Trois militaires sapeurs-pompiers de la Sécurité civile ont été légèrement blessés lors de l’intervention.
Ils ont été pris en charge par les secours.
En fin d’après-midi, le feu a pu être circonscrit.
