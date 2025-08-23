Incendie à Pancheraccia : trois sapeurs-pompiers blessés

C.-V. M le Samedi 23 Août 2025 à 18:54

Trois sapeurs pompiers ont été blessés en luttant contre un feu qui,s’est déclaré ce samedi vers 16 heures en bordure de la RT 50, sur la commune de Pancheraccia. Attisé par la végétation sèche et la configuration accidentée du relief, l’incendie a rapidement gagné du terrain et menacé un massif forestier important.