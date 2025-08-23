Incendie à Pancheraccia : trois sapeurs-pompiers blessés

CorseNetInfos
C.-V. M le Samedi 23 Août 2025 à 18:54

Trois sapeurs pompiers ont été blessés en luttant contre un feu qui,s’est déclaré ce samedi vers 16 heures en bordure de la RT 50, sur la commune de Pancheraccia. Attisé par la végétation sèche et la configuration accidentée du relief, l’incendie a rapidement gagné du terrain et menacé un massif forestier important.



Dimanche dernier déjà... (Fabiola Grazi)
D’importants moyens ont été déployés par le SIS 2B. Ainsi,  des véhicules incendie venus des centres de Corte, Aléria et Venaco, une section de la Sécurité civile, la chaîne de commandement de permanence ainsi qu’un hélicoptère bombardier d’eau du SIS ont lutté contre les flammes dans un secteur  qui avait, déjà, paayé un premier tribut à l'incendie dimanche.
Trois militaires sapeurs-pompiers de la Sécurité civile ont été légèrement blessés lors de l’intervention.
Ils ont été pris en charge par les secours.
En fin d’après-midi, le feu a pu être circonscrit.
 




