Incendie : 3,5hectares détruits à Venaco

C.-V. M le Vendredi 7 Août 2020 à 16:04

Un incendie s'est déclaré peu avant 14 heures à Venaco à la hauteur de l'embranchement du croisement des Caselle. Le feu s'est développé sur une ancienne décharge. 3,5 hectares de petite végétation ont été détruits sur un terrain plat. Des poteaux EDF, qui étaient stockés en bord de route, ont souffert de l'incendie. Un groupe d'intervention de feu de forêt de l'unité Vulcain 13, un second du SIS 2B et 14 largages de l'hélicoptère bombardier d'eau et un quinzième d'un HBE plus important ont été nécessaires pour maîtriser les flammes. Une maison d'habitation a dû être mise en protection.

A la une | L'actu régionale | Faits divers | Evènements