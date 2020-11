In Corsica è sempre in usu di andà à u cimiteriu u primu di nuvembre

Da i tempi antichi, in Europa, u ricordu di i Morti si facia u primu nuvembre. D'altronde, in Corsica, hè sempre in usu, o era sempre in usu pocu tempu fà, di andà issu ghjornu à u cimiteriu.Traduzzione di u let. "Omnes Sancti".Santi, Desanti, Santelli, Santarelli, Santini, Santucci, Santoni.- In u 1981, in Corsica, a casata Santoni venia à u sestu rangu, dopu à Casanova, Albertini, Luciani, Mattei è Rossi (cantone di Zicavu: 29%, Santa Maria Sichè: 15%, Aiacciu 14%, Prunelli di Fiumorbu 10%).A casata Santini venia à u 29esimu rangu è Santucci à u 37esimu. À elle trè: Santoni, Santini è Santucci, riprisentavanu 12,4 casate nantu à 1000.Santa, Santinu, Santu, Tossanus, Toussain, Toussaine, Toussaint, Toussainte, Tutia.- U nome Santu - cum'è d'altronde Pasquale o Natale - ùn hè micca ricunnusciutu da a Cristianità. È purtantu, for di i paesi prutestanti, serve assai.- In u 1981, in Corsica, u nome Santu venia à u 14esimu rangu di i nomi maschili, era quellu di 13 omi nantu à 1000.Santa venia à u 14esimu rangu di i nomi feminili. Era quellu di 10 donne nantu à 1000.Bustanicu (festa patrunale)."À chì sumena avanti à i Santi, sumena pè i cantanti (l'ocelli)". "U primu di nuvembre, San Martinu risplende è si sparghje u vinu". "Vene li Santi chì inchjarisce u vinu; à l'11 risplende San Martinu".---