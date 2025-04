Impôt sur le revenu : la campagne 2025 lancée, les nouveautés à connaître en Corse

La campagne de déclaration des revenus est lancée, et cette année encore, elle apporte son lot de nouveautés. En Corse, 215 073 foyers fiscaux sont concernés. Parmi eux, près de 95 000 sont imposables. En 2024, l’impôt sur le revenu a rapporté 382 millions d’euros à l’État dans l’île, un chiffre en hausse de 1,6 % par rapport à l’an dernier. La tendance est claire : la fiscalité progresse, tout comme les outils numériques qui l’accompagnent.



Le recours à la télédéclaration s’est nettement imposé ces dernières années. En 2024, 88 % des foyers corses ont déclaré leurs revenus en ligne. Et de plus en plus de contribuables optent pour la déclaration automatique, qui permet, lorsqu’aucun changement n’est nécessaire, de valider simplement les données préremplies. En Corse, près d’un tiers des foyers a déjà adopté ce dispositif.



Un nouveau taux individualisé pour les couples

Parmi les nouveautés de cette campagne 2025, le taux de prélèvement à la source est désormais individualisé par défaut pour les couples mariés ou pacsés. Chacun se voit appliquer un taux en fonction de ses propres revenus. Objectif : une répartition plus équitable de l’impôt au sein du foyer. Les contribuables peuvent toutefois demander à revenir à un taux commun s’ils le souhaitent.



Une fiscalité de plus en plus numérique

L’administration fiscale mise sur la simplification. L’application mobile impots.gouv.fr s’enrichit de nouveaux services : modification d’adresse fiscale, gestion des taux de prélèvement pour les couples, déclaration des résidences secondaires, ou encore accusés de réception numériques. Autre nouveauté : les propriétaires doivent désormais signaler tout changement dans l’occupation de leurs biens immobiliers via l’outil « Gérer mes biens immobiliers ». Un oubli ou une erreur sera sanctionné à partir de 2026 : 150 € d’amende par local non déclaré ou mal déclaré.



Des chiffres en hausse sur l’île

En Corse, les derniers chiffres confirment une évolution constante du nombre de foyers fiscaux, qui augmente de 1,5 % en un an. Le nombre de foyers imposables progresse de 3,1 %, tandis que les recettes de l’impôt sur le revenu, elles, franchissent les 382 millions d’euros. Cette hausse est portée à la fois par l’élargissement de la base et par une meilleure couverture du prélèvement à la source.



Un barème revalorisé

Enfin, comme chaque année, le barème de l’impôt a été revalorisé pour tenir compte de l’inflation. En 2025, il augmente de 1,8 %. Un ajustement qui permettra à certains contribuables de rester dans une tranche plus favorable, voire d’échapper à l’impôt sur le revenu.





La date limite de déclaration pour la Corse est fixée au 6 juin 2025 à 23h59.