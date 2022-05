« Imaginà » : une journée lycéenne sur la biodiversité ce samedi à Bastia

« Cette association lycéenne – Custodii di u creatu – dédiée aux semences paysannes, a été créée en 2017 par des professeurs de l’établissement » explique Jean-Charles Adami, le président. Dans la démarche de ce professeur de corse, Hubert Lenziani, Sonia Pruvot et Jean-Marc Pellegri (histoire/géo). Dans un premier temps, dans le cadre de recherches sur le patrimoine par les élèves en langue corse, lycéens et professeurs, se sont attachés à retrouver traces des semences que le grand botaniste et ethnologue russe Nikolaï Ivanovitch Vavilov avait collecté sur notre île vers 1926. Le projet a pu murir et grandir ensuite dans l’axe d’étude proposé par le gouvernement pour les langues, dont le corse, autour du thème : « Sauver la planète : imaginer des cultures possibles ». D’où le titre de cette journée : Imaginà l’avvene pussibule. « Les directives du ministère proposent 8 axes d’études dont 6 sont obligatoires. On a en choisi ce thème des cultures » précise JC Adami.« Dans un premier temps nos élèves sont partis à la recherche de ces agriculteurs qui ont pratiqué et qui pratiquent toujours ces semences ancestrales, et établissent des fiches » souligne JC Adami. « Ce sera l’occasion de présenter au public et aux professionnels notre travail effectué depuis toutes ces années » ajoute Jean-Marc Pellegri, professeur d’Histoire et géographie. « Aujourd’hui nous disposons en effet de deux jardins au Sacré Cœur et chez les Clarisses. Nous sommes tous des bénévoles et lycéens comme professeurs, une bonne trentaine en tout, prenons sur notre temps libre pour cultiver ces graines ancestrales. Il faut souligner dans ce projet la transversalité entre toutes les disciplines enseignées au lycée : corse, musique, arts plastiques, histoire/géo... Ce travail de transversalité fait sens. Le projet est d’ailleurs bien soutenu par le lycée, labelisé EDD, Education au Développement Durable. C’est bénéfique pour nos élèves car cela entre dans le cadre de l’engagement civique. Ils valident ainsi 3 ans de travail sur le thème de la sauvegarde de la diversité ». Parmi les trouvailles dans une banque semencière, deux types de blé utilisés dans le cap Corse en 1921. Des graines replantées et qui en ont donné d’autres. Parmi les bons résultats enregistrés, la culture de l’oignon de Moïta, qui a bien failli disparaitre. « Nous avons fait un gros travail de recherches sur ces graines ancestrales » explique JC Adami, « On a pu en retrouver, les ressemer et aujourd’hui la culture est viable. Il faut bien noter que ces variétés de graines sont des variétés premières, ancestrales et bien évidemment non modifiées génétiquement. Nos jardins qui s’étendent sur environ 1500 m² poursuivent un triple objectif : conservatoires, pédagogiques et expérimentaux. On travaille d’ailleurs avec des pépiniéristes locaux ou des maraichers qui perpétuent ces cultures à partir de nos semences. Nous avons aussi des cultures à San Martino di Lota, en plaine d’Aléria, à Belgodère et dans des jardins partagés. Diverses confréries travaillent aussi avec nous ».