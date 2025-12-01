CorseNetInfos
Ils ont fait Bonifacio, de près ou de loin : François Canonici leur rend hommage dans un dictionnaire


le Lundi 3 Novembre 2025 à 18:31

Fidèle à sa passion pour l’histoire locale, François Canonici, ancien journaliste et auteur prolifique, vient de publier son Dictionnaire des Bonifaciens. Cet ouvrage de 243 pages recense près de 600 noms de femmes et d’hommes liés à la cité des falaises : figures historiques, contemporaines, membres de la diaspora ou simples amoureux de Bonifacio.



Ce dictionnaire respecte avant tout un travail de mémoire. « Ce n’est pas un who’s who réservé à une élite, chacun a eu sa place à condition de répondre à certains critères simples mais qui cadrent avec l'esprit d'un dictionnaire même "petit"  et sans prétention », souligne l’auteur, qui entend valoriser l’ensemble du tissu humain bonifacien, des notables aux figures populaires.

Cette démarche, inédite en Corse, s’inscrit dans la continuité d’un long travail mené par François Canonici pour préserver le patrimoine immatériel de sa ville natale. Ancien chef d’agence du Provençal et de La Corse, ce journaliste s’est consacré depuis plusieurs années à l’écriture d’ouvrages retraçant la vie, les métiers et les traditions bonifaciennes.

Ce dictionnaire, construit à partir d’archives et de témoignages, propose un portrait collectif de Bonifacio à travers les générations. Plus qu’un inventaire, c’est un miroir de la mémoire locale, un lien entre passé et présent.

 

La couverture du nouveau livre de François Canonici.
François Canonici, qui se définit comme un « passeur », poursuit son inlassable mission, qui se retrouve dans la plupart de ses ouvrages (une vingtaine à ce jour) : préserver l’âme et la mémoire de Bonifacio, avant qu’elles ne s’effacent.  Il a signé notamment « Bonifacio d’antan : commerces, métiers et vie locale », « Dictionnaire historique et toponymique des villes et lieux-dits de Bonifacio » ou encore « San Franzé de Bonifacio, l’histoire d’un quartier ».

« Le Dictionnaire de Bonifacio et des Bonifaciens », en vente dans les librairies de la ville, 243 pages, 25 euros.




