Bonifacio d'antan : François Canonici raconte un siècle de vie bonifacienne

Impressionnant par sa taille et son poids, l’ouvrage intitulé « Bonifacio : « Commerces, métiers et vie locale d’antan » explique en près de 500 pages et plus de 700 photos (archives de l’auteur et apports extérieurs), le passage d’un Bonifacio à peine sorti du Moyen-Age à l’époque moderne. La plus vieille cité de Corse, tout en conservant ses valeurs ancestrales, aura su s’adapter, parfois avec difficulté, aux exigences d’une vie qui n’avait plus rien à voir avec celle du passé.



L’ouvrage qui a exigé plusieurs mois de recherches s’articule en 45 chapitres représentant chacun d’eux des thèmes particuliers parmi lesquels : la campagne, les commerces et les commerçants, la pêche, le sport, les écoles, les artisans, la religion, les métiers disparus comme l’allumeur de réverbères ou le « Suisse » de la paroisse, le chasseur de renards, les corsaires et les pirates, l’employé d’octroi, les fabricants de bouchons, de monnaie, de cierges etc.



Le tout est complété par de nombreux documents représentant des scènes de la vie locale où beaucoup se reconnaîtront sans doute eux-mêmes ainsi qu’un ou plusieurs membres de chaque famille pour les photographies plus anciennes.

En vente dans toutes les librairies de Bonifacio.