Il y a 16 ans le "Pélican 36" se disloquait dans le ciel de Calvi…

L'émotion était palpable ce dimanche matin quand le capitaine Stéphane Orticoni, chef du centre de secours de Calvi et du bassin opérationnel de Balagne, ordonnait la mise de la cérémonie en mémoire des hommes qui ont péri pour éviter, une fois de plus, pour que la Balagne ne s'enflamme

Même si le temps a passé, l'émotion était encore de mise quand le lieutenant-colonel Jean-Noël Rigot, chef du secteur opérationnel Sud/Ouest au SIS 2B rappelait cette tragique matinée d'Août 2005.

"Le 1er août 2005 à 9h10, une formation de trois « canadair » décolle de l’aéroport d’Ajaccio pour intervenir sur un feu de maquis qui s’est déclaré à Calvi, secteur de Pietramaggiore. Au cours de la noria, la formation effectue plusieurs rotations comprenant des largages tactiques et des écopages en mer. Le « Pelican 36 », deuxième avion de la formation, se présente alors en virage à droite pour effectuer un 9ème largage sur le flanc d’une colline où le feu fait encore rage. Il pénètre dans une zone enfumée qui le masque pendant quelques secondes de la vue des témoins. Lorsqu’il réapparait, la queue de l’appareil vient juste de se détacher du fuselage. L’avion engage alors un fort piqué en rotation à droite et s’écrase au sol, ne laissant aucun échappatoire au pilote, Ludovic Piasentin, 50 ans, et à son co-pilote Jean-Louis de Bénédict, 55 ans.

Que tous deux reposent en paix et que leur sacrifice ultime ne soit jamais oublié !"



Après une minute de silence et le dépôt de plusieurs gerbes, la stèle qui rappelle, à jamais, la tragédie a été bénie par l’Abbé Ange-Michel Valéry, curé de Calvi.

Au même moment, hommage de la Sécurité civile à deux des siens, un Canadair survolait, symboliquement, la ville.



Florent Farge sous-préfet de Calvi, Didier Biccheray, adjoint au maire de Calvi, le capitaine Régis Marchandeau, adjoint au commandant de compagnie de gendarmerie Calvi-Balagne, Hyacinthe Vanni, nouveau président du SIS 2B, le colonel Pierre Pieri, directeur du SIS 2B, le commandant Thierry Nutti, président de l’UDPSIS 2B, un proche de l’infortuné pilote et beaucoup d'autres personnes, avaient tenu à rendre hommage à Ludovic Piasentin et à Jean-Louis de Bénédict, en assisatant et participant à la cérémonie.



Des détachements du CIS de Calvi, du 2èREP de Calvi (MAS), des éléments de la colonne de renfort Ardèche et Drôme, de l'UIISC7 Brignoles, ONF, des Forestiers-Sapeurs, des Réserves Communales, des Jeunes Sapeurs-Pompiers, des Anciens Sapeurs-Pompiers, de association BSPM ainsi que des cadres du SIS 2B ont rendu les honneurs.





Un rafraichissement, dans le respect des gestes barrières offert par l’amicale des sapeurs-Pompiers de Calvi, a mis un terme à cette manifestation du souvenir.