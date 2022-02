Il présente son dernier album "On Off" : Bachar Mar Khalifé au Palais des Congrès d’Ajaccio

Le chanteur, compositeur, pianiste et percussionniste, Bachar Mar Khalifé présentera son cinquième album au Palais des Congrès d’Ajaccio le vendredi 25 février à 20 h 30.Le public pourra assister à un spectacle d’une heure pour un prix variant de 12 à 24 €. L’événement se déroulera évidemment dans le respect des gestes barrières.Cet album, intitulé « On Off » a été réaliser dans sa maison familiale au Liban.Durant deux semaines Bachar Mar Khalifé s’est inspiré de la vie dans son pays natal, avec les journées chaudes et paisibles avec le chant des oiseaux et le soleil qui frappe sur la maison. Et les nuits glaciales et hostiles, avec notamment les cris des hyènes.

Bachar Mar Khalifé est un artiste originaire de Beyrouth au Liban et arrivé à Paris avec sa famille à l’âge de 6 ans.L’homme baigne dans la musique ainsi que dans la poésie depuis son enfance. Il compose, chante, joue du piano et des percussions, toutes ces activités lui permettent d’être un artiste complet dans le monde de la musique. Pour ses différents albums, Bachar Mar Khalifé, s’inspire du jazz, du hip-hop, de l’électro et du répertoire traditionnel libanais.