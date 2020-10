"Il faudra que les bastiais fassent preuve de solidarité" : les commerces de proximité tentent de survivre grâce au "click & collect"

Jean-Claude Remiti, propriétaire du Bar Jean vers le Palais de Justice

Pourquoi on nous oblige à fermer nous et pas les autres ? Dans les grandes surface il y a un monde impensable, dans le collège qui se situe en face de mon bar-restaurant les élèves sont entassés dans des salles de classe. Au moment où on pensait sortir la tête de l'eau, on nous achève. Je vais devoir mettre mes 4 employés au chômage partiel. Je ferai des plats et des cafés à emporter comme j'ai fait lors de la fin du premier confinement. Ça ne compensera jamais ma perte d'activité. Sincérement, je pense que 60% des bars et restaurants ne s'en sortiront pas. Si on nous aide pas pour les loyers et pour les charges on est mort.