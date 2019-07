Il est dessinateur-animateur à Dreamworks : le Bastiais William Salazar reçu à Sisco

Récemment, à Sisco, à la villa Gaspari-Ramelli, dont Rose-Marie Carrega a fait un lieu d'art et de culture , l'association bastiaise Musanostra a reçu William Salazar, un jeune bastiais qui est maître d’œuvre en tant que dessinateur animateur dans la célèbre maison dreamworks à Los Angeles.En vacances chez lui en Corse, il a accepté de présenter ses activités et celles de la société qui l'emploie avec confiance depuis de nombreuses années.Son travail est passionnant et il est responsable de tout un secteur car ses compétences en la matière lui valent une grande reconnaissance.Il a captivé l’auditoire en expliquant les démarches de conception et réalisation des films et en illustrant son discours avec des vidéos très plaisantes et impressionnantes de savoir-faire ! Nous étions tous , petits et grands , de grands enfants ce 30 juin !





Spécialisée dans le dessin d'animation, Dreamworks a produit des films remarquables, appréciés par les petits et les grands, pour n'en citer que quelques uns, il faut évoquer Schrek, Spirit, Kung fu panda, et certaines collaborations inoubliables avec Spielberg.







Bientôt sortira Himalaya dont le public conquis et nombreux ce soir là dans le parc de cette maison d’américains, a pu découvrir quelques extraits : de l'histoire de l'animation aux créations Dreamworks, en passant par les travaux personnels de William Salazar et par l'hommage aux grands de cet univers, chacun s’est trouvé enrichi et encore plus sensible au charme du mouvement des images

Un agréable apéritif dînatoire a conclu ce moment magique de projection et de conference en plein air. un grand merci aux organisateurs et au conférencier !