IME/SESSAD Les Tilleuls de Figarella : les agents exclus du Ségur de la Santé

"Sanitaire, Social, médico-social= tous soignants" : les agents Médico-Social et social de l'IME-Sessad Les Tilleuls de Figarella se sont joints ce jeudi matin à la manifestation nationale de protestation menée contre la décision du "Premier ministre de retirer les agents du médico-social et du social des mesures du Ségur Santé."



Pour FO, Pierre-Paul Ugolini et tous les agents qui se sont rassemblés jeudi matin de l'IME, "cela est totalement inadmissible et est en opposition aux discours médiatiques de soutien des différents ministres."

"Alors que comme cela était mentionné dans le protocole que nous avons signé, ces agents devaient être intégrés dans les dispositions du protocole. Le gouvernement doit prendre ses responsabilités et annoncer rapidement ses orientations et choix" a martelé sur place le représentant de FO.

"FO ne peut cautionner qu’un agent, travaillant au sein de la Fonction Publique Hospitalière, d’établissements de la petite enfance et du handicap, dans le Médico-social de la Santé Privée non lucrative, avec diplôme égal et compétence égale, ne puisse bénéficier des avancées salariales du Ségur !"





En affirmant avec force le soutien "soutien indéfectible de FO aux agents de l’IME/SESSAD Les Tilleuls ainsi qu’aux agents du Département de la Haute-Corse-Corse comme ceux du centre hospitalier de Corte-Tattone du Médico-social aussi impactés par cet arbitrage" Pierre-Paul Ugolini pour FO "réclame l’extension du complément de traitement Indiciaire (CTI) comme défini dans l’accord à l’ensemble des agents et salariés des services médicaux-sociaux, et à l’ensemble des agents et salariés des établissements sociaux."



"FO ne lâchera rien" prévient le secrétaire FO Santé avec tous les agents qui luttent pour être réintégré dans les mesures du Ségur.