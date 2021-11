"I Sullioni", l'ouvrage corse qui raconte la Grande Guerre aux enfants, présenté à Lisula

Au lendemain de la commémoration de l'Armistice du 11 novembre 1918, le président de la ComCom de L'Ile-Rousse-Balagne présentait ce vendredi à Lisula "𝘐 𝘚𝘶𝘭𝘭𝘪𝘰𝘯𝘪", un ouvrage en langue corse destiné aux enfants qui retrace la première Guerre Mondiale en Balagne. "La Communauté de communes E Cinque Pieve di Balagna a toujours été soucieuse de faire connaitre les spécificités des communes qui la composaient et de soutenir les travaux menés par les historiens et professeurs de son territoire" a indiqué Lionel Mortini.



Après la fusion, la Communauté de communes de L’Île-Rousse – Balagne a souhaité poursuivre ces actions en éditant deux nouveaux livres : Antiche vistiche, Novella Urtaca (Éditons Alain Piazzola) en 2017 et Micrunella (Éditons Alain Piazzola) en 2018.

En 2018, le livre L’Isula de Stefanu Pergola est paru aux éditions Albiana. Véritable travail de mémoire, cet ouvrage richement illustré témoigne de l’histoire de la ville, offrant ainsi une monographie complète et originale. La ComCom a aussi édité "Deux tableaux avec portrait de donateurs" en 2009 et "Cruschini, Terra Memoria" en 2012 aux Éditons Alain Piazzola.



Aujourd’hui, avec I Sullioni la CCIRB participe à l'édition d'une fiction historique une fiction historique écrite et illustrée récit en langue corse et traduit en français par Marie-Rose et Jean-Jacques Poli, deux enseignants balanins qui retrace la période de la première Guerre Mondiale en Balagne. "La Communauté de communes a ainsi imprimé plusieurs exemplaires à destination des écoles du territoire et du collège, précise Lionel Mortini - Dans les jours à venir, les directeurs d’écoles et de collège situés sur l’intercommunalité seront sollicités pour une distribution. Il s’agit d’offrir un support supplémentaire au professeur afin qu’ils puissent enseigner la langue corse."