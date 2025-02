« I Scontri di l'Omu è di l'Uceani » : une journée dédiée à l’Océan et aux enjeux climatiques à Bastia

Après le succès des Rencontres de l'Astronomie l’an dernier, la Casa di e Scenze revient avec une nouvelle journée de découvertes intitulée « I Scontri di l'Omu è di l'Uceani », le samedi 15 février 2025, à Bastia. Ce rendez-vous gratuit et ouvert à tous invite les participants à réfléchir et échanger autour des océans, de leur préservation et des défis climatiques qui les impactent. « Cette manifestation vise à amener le grand public à réfléchir, s’émerveiller et découvrir les océans » explique Bertrand Thibault, directeur de la Maison des Sciences, ouverte voilà 5 ans par la mairie de Bastia. « Tout au long de la journée, outre notre exposition permanente, le public de tous les âges aura à disposition des ateliers ludiques et des échanges avec des chercheurs en océanographie. Nous accueillerons aussi deux grandes structures nationales, Surfrider Foundation, dont les missions sont de protéger, sauvegarder et mettre en valeur les océans et le Centre de culture scientifique Océanopolis, situé à Brest et bien sûr des acteurs locaux comme Mare Vivu, Flabelline plongée, les CPIE U Marinu et A Rinascita, Corse Images Sous-Marines ou encore le Parc Marin du Cap Corse et de l’Agriate ».



Dès 10 heures, la Casa di e Scenze et le centre culturel Alb’Oru, situés à quelques pas l'un de l'autre, ouvriront leurs portes à ceux qui souhaitent explorer les enjeux écologiques liés à l’océan, découvrir les risques du changement climatique et réfléchir aux solutions pour préserver cette ressource essentielle. À cette occasion, plusieurs acteurs de poids interviendront tout au long de la journée.



L'ONG « Surfrider Foundation », connue pour ses actions en faveur de la protection et de la valorisation des océans, ainsi que le Centre de culture scientifique « Océanopolis » de Brest, seront présents pour proposer des ateliers participatifs et des conférences. Ces experts aborderont divers aspects de la préservation des océans, les menaces qu'ils subissent, mais aussi les solutions concrètes pour les sauver.



Parmi les autres partenaires locaux, on retrouvera Mare Vivu, le Parc Naturel Marin du Cap Corse et de l'Agriate, ainsi que l’association « Corse Images sous-marines ». Ces derniers animeront des ateliers et moments d’échanges, avec des activités adaptées aux différents publics. Les plus jeunes (de 3 à 7 ans) ne seront pas oubliés, puisque des animations ludiques leur seront spécialement dédiées.



Explorer les fonds marins, comprendre les phénomènes climatiques qui affectent l’océan et réfléchir ensemble aux solutions pour protéger ce patrimoine naturel seront au cœur de cette journée. Que ce soit à travers des ateliers pratiques, des conférences passionnantes ou des échanges entre professionnels et participants, « I Scontri di l'Omu è di l'Uceani » se veut un événement de sensibilisation accessible à tous.