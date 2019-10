« I-Nova by CA » : le Crédit Agricole de la Corse lance un appel à projets innovants

C’est au siège social de la Caisse régionale du Crédit Agricole, à Ajaccio, qu’a eu lieu, jeudi, la présentation officielle du lancement de l’appel à projets de A Fundazione dans le cadre du concours « I-Nova by CA ». Et c’est Pascal Luigi, directeur général adjoint du Crédit Agricole, qui a pris le soin d’expliquer les enjeux de ce concours. «Participer à l’appel à projets, ouvert depuis le 30 septembre et jusqu’au 12 novembre, se fait de façon simple, en ligne, en s’inscrivant sur le site www.ca-corse.fr Peuvent s’inscrire les professionnels, les start-up ou encore les associations, le but étant d’être ouvert au plus grand nombre, comme l’a expliqué Isabelle Poggi, déléguée générale A Fundazione : «».Pour être retenu, il faut que le projet ait un impact sociétal et utilitaire pour le territoire corse, qu’il soit innovant et qu’il ait une faisabilité opérationnelle et une viabilité financière. Un comité de pré-sélection fera un premier filtre avant de présenter les douze derniers projets en lice au jury final. Un jury composé d’experts de l’innovation et des membres de l’administration A Fundazione.Le verdict et le nom des trois lauréats seront connus dans le courant du mois de décembre.À vos marques… Prêts ? Candidatez !