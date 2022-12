I Ghjovani Agricultori di Corsica Suprana et la FDSEA de Haute-Corse veulent faire racheter le champ de tir de Diana

I Ghjovani Agricultori Indipendente di Corsica Suprana et la FDSEA de Haute-Corse se félicitent de l’achat par la SAFER-CORSE du Domaine de Casabianca à Linguizzetta.

Après cinq ans de procédure ce domaine va pouvoir être rendu à l’agriculture.

La perte de temps et des 180 hectares de vigne sont de l’entière responsabilité du liquidateur. Aujourd’hui les pieds de vigne restant sont malades, envahis de maquis et de fil de fer du palissage qui n’a pas entièrement brulé.

Et pourtant la situation aurait pu être pire. Tout d’abord, sans la revendication jamais abandonnée d’un fonds foncier, le domaine serait parti à un fonds de pension étranger.





Ensuite, sans notre intervention déterminée, le domaine aurait été accaparé par quelques- uns à l’« Usu » Far West. Enfin sans une dernière intervention, en bloquant la route nationale, notre syndicat obtenait la reprise des négociations par le liquidateur via la SAFER avec les fermiers.

Ainsi notre action syndicale, en parallèle à l’action politique et administrative, a porté ses fruits et va permettre l’installation de 21 jeunes agriculteurs.





Malgré tout, notre combat n’est pas terminé, d’abord sur le domaine lui-même, où la mise en valeur et la mise en eau reste à faire et où on ne peut que regretter un manque d’anticipation dans les délais de procédure.

Ensuite, trop de jeunes corses attendent des terres agricoles pour travailler, élever leur famille et ce malgré les propos que certains tiennent lors des sessions de l’ODARC, il existe une vraie attente de notre jeunesse.





Ainsi, notre syndicat a engagé dès à présent un processus pour récupérer, pour la jeunesse corse, le champ de tir de Diana aujourd’hui aux mains de l’armée française. Six cents hectares de terres agricoles dont la Corse a besoin si elle veut tendre vers l’Autonomie alimentaire et dont la vocation militaire au XXI siècle est complètement obsolète.

Si 40 hectares restent à dépolluer suite aux munitions employées contenant de l’uranium, le reste est immédiatement exploitable par des jeunes agriculteurs corses, sur le modèle de l’exemple du domaine de Casabianca situé juste de l’autre côté de la nationale.

Dès la rentrée, notre syndicat va entamer les démarches pour faire racheter à un prix symbolique le domaine militaire par le fonds foncier.





I Ghjovani Agricultori Indipendente di Corsica Suprana et la FDSEA de Haute-Corse appellent l’ensemble des forces vives de l’Ile à se tenir prêt afin que la Corse retrouve toute ses capacités productives