Hypermarché E. Leclerc à Ajaccio : La cour administrative valide

« La Cour valide les autorisations d’exploitation commerciale du 30 juin 2016. C’est une grande victoire pour Corsica Commercial Center, pour les 1 000 salariés et pour tous les consommateurs corses qui pourront continuer de profiter d’un centre commercial magnifique pratiquant des prix très attractifs » a déclaré Yamina Zerrouk, associée en droit public chez Sekri Valentin Zerrouk qui a défendu le dossier.



"Malgré les tentatives des concurrents (au travers de 20 procédures engagées) de vouloir la fermeture de l’ensemble commercial E. Leclerc de 14.000 m² à Ajaccio, ouvert depuis juin 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté les requêtes en annulation des sociétés Rocca (enseigne Auchan) contre les permis de construire de 2015 et de Monsieur Torre (enseigne Carrefour) contre les permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale de 2016. Près de 1 000 emplois viennent d’être sauvés ce jour et une saine concurrence maintenue au profit de tous les consommateurs sur l’Ile de beauté " poursuit le communiqué.