CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di vita avec…  Jeanne Muraccioli 07/01/2026 SNSM de Saint-Florent : une année 2025 au service de la vie humaine en mer 04/01/2026 Parcours Alpha : à Bastia, un espace de discussion et d’échange autour de la foi chrétienne 04/01/2026 Humeur - Les vertus des lasagne de "Pasqua Pifània" 04/01/2026

Humeur - Les vertus des lasagne de "Pasqua Pifània"


le Dimanche 4 Janvier 2026 à 09:16

« À chì ùn manghja lasagne u ghjornu di Pasqua Pifània, tuttu l’annu si lagna ». Nos anciens savaient. Et ils n’avaient pas besoin de réseaux sociaux pour comprendre la nature humaine.
Aujourd’hui, il suffit d’ouvrir les yeux. Partout, les mêmes visages fermés. Les mêmes râleurs professionnels. Les mêmes indignés permanents. Des gens jamais contents, jamais responsables, toujours convaincus que le problème, c’est l’autre.



Humeur - Les vertus des lasagne de "Pasqua Pifània"
Les réseaux sociaux n’ont rien créé. Ils ont simplement offert un mégaphone à une catégorie bien connue : les aigris. Ceux qui commentent tout, jugent tout, savent tout. À longueur de journée. Sous pseudo, de préférence.
Ils se plaignent du monde, de la société, des autres. Mais surtout jamais d’eux-mêmes.
Ils donnent des leçons qu’ils ne s’appliquent pas, brandissent des vérités à géométrie variable et réclament en permanence ce qu’ils refusent aux autres.


Ils ont toujours existé. Ils existeront toujours. C’est un fait.
Reste une hypothèse, transmise depuis longtemps et qui mérite d’être vérifiée : ces gens-là n’ont tout simplement jamais mangé de lasagne le jour de Pasqua Pifània.
Alors non, tout n’est pas perdu.
Il reste une chance. Et ils peuvent la saisir, avec un peu d'avance, aujourd'hui : manghjà duie lasagne "u ghjornu di Pasqua Pifània".
Après ce petit effort, peut-être que le monde leur semblera moins insupportable.
Et à défaut, au moins, ils parleront la bouche pleine !




CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos