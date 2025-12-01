Huis clos pour la poursuite du procès de l'assassinat d'Antoine Sollacaro

La rédaction avec AFP le Mardi 4 Novembre 2025 à 15:28

Après avoir renvoyé lundi pour raison médicale le cas de Jacques Santoni, cerveau présumé de l'assassinat d'Antoine Sollacaro, la cour d'assises des Bouches-du-Rhône a prononcé mardi le huis clos pour la poursuite du procès.