Huile d'olive et produits nustrali à A Fiera di l'Alivu

Les artisans et producteurs ont donné rendez-vous durant tout un week-end dans le village balanin, aux amateurs de bons produits dont l'authenticité n'est plus à prouver.

Sur place de l'huile d'olive, produit phare de la manifestation - y compris

toutes celles médaillées - mais également du miel, du vin, des couteaux, savons et bières.

Il y en aura pour tous les goûts jusqu'à ce dimanche soir.





De nombreuses nouveautés sont également à découvrir ainsi que des produits déjà bien réputés attendent les visiteurs encore aujourd'hui et demain.

À la nuit tombée, les artisans laisseront place à la musique.

L'attrachju, ce soir, et Canta 73, dimanche, pour clôturer cette nouvelle édition d'A Fiera di L'Alivu.

Une foire inaugurée samedi matin en présence de Gilles Simeoni, président du Conseil exécutif, Lionel Mortini, président de l'ODARC, Florent Farge, sous-préfet Balagne-Conca d'Oru, Pierre Acquaviva, président de la chambre de l'agriculture de la Haute-Corse.





À cette occasion, les oléiculteurs vainqueurs du concours d'huile d'olive AOP ont été récompensés.

Les 30 ans du SIDOC et les 20 ans de l'interprofession ont été également été célébrés.