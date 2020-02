Hôpital de Sartene : le STC et la direction signent la fin du conflit avec des postes à la clé

Le 5 février, après trois jours de grève , les délégués syndicaux du STC ont trouvé un terrain d'entente avec la direction pour sortir du conflit. Les agents hospitaliers reprochaient à la direction un manque de personnel, des mauvaises conditions de travail et un risque sanitaire.Le directeur de l'hôpital de Sartene, le président du conseil médical et le président de la commission médicale d’établissement (CME), ont acté la création de deux postes supplémentaires d'agent de service d'entretient pour l'unité de soins de longue durée (USLD) et le maintient de la non ouverture dans l'intégralité de ce même service.Pour pallier concernant le manque d'infirmier dans le service de nuit, la direction s'est engagée à embaucher un aide soignant et de faire intervenir ponctuellement des agents contractuels pour renforcer les équipes.Marie-Pierre Piedinelli, élue STC à l'hôpital de Sartene est satisfaite de l'issue du conflit : "Dans la casi-totalité tout a été accepté. Le directeur nous a assuré que le planning serait modifié très prochainement."Un point reste cependant en suspens : la réparation du toit du service de l'USLD. Pour cela, le STC attend une participation financière de la Collectivité de Corse.