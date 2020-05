Hôpital de Bastia : enquête administrative après la prise en charge et le décès de l'époux de Corinne Dolcerocca

Nous souhaitons tout d’abord exprimer toute notre compassion à Madame Corinne Dolcerocca et lui adresser nos sincères condoléances ainsi qu’à sa famille et à ses proches.Dans le courrier reproduit dans l’article, Madame Corinne Dolcerocca décrit les conditions de la prise en charge de son époux, dans un premier temps admis aux urgences puis hospitalisé au centre hospitalier de Bastia.Selon ce courrier, Madame Corinne Dolcerocca signale des manquements dans le diagnostic, l’orientation et la prise en charge de son époux.Madame Corinne Dolcerocca déplore également le manque d’informations communiquées tout au long de la prise en charge et les conditions dans lesquelles est survenu le décès de son époux.Les faits décrits suscitent bien évidemment la stupeur et l’émotion de la Direction et des équipes médicales et soignantes.La Direction s’engage à recevoir Madame Corinne Dolcerocca et à faire toute la lumière sur les faits décrits et les conditions de prise en charge de son époux à l’hôpital de Bastia.Pour ce faire, une enquête administrative sera immédiatement diligentée par la Direction afin d’apporter en toute transparence tous les éléments d’information et d’explication à Madame Corinne Dolcerocca sur la prise en charge de son époux."