Hôpital de Bastia : don d'une voiturette électrique pour le service pédiatrie

Contactée par l'ARS de Corse dans le cadre de la mission culture et santé, c'est l'association Hopilote, dont le but est de diminuer le stress des enfants durant le trajet les menant au bloc opératoire, qui a offert deux de ces voiturettes à la Corse.

Depuis mardi, le service pédiatrie de l'hôpital de Bastia est équipé d'une BMWZ8 taille miniature, parfaitement adaptée aux jeunes patients et qui peut se contrôler à distance ou directement par l'enfant lui-même.

Un dispositif qui devrait sans aucun doute permettre d'améliorer la prise en charge des plus jeunes malades, pour qui le passage au bloc opératoire reste souvent un moment assez compliqué.