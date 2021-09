Hommage à Léo Micheli : soirée spéciale vendredi 10 septembre à 20h45 sur France 3 Corse ViaStella

France 3 Corse ViaStella propose une soirée hommage pour revenir sur le parcours d’un homme secret au rôle politique majeur. Au programme, des invités qui évoquent l'engagement de cette figure de l’histoire contemporaine de la Corse et la diffusion du documentaire "Nom de code Léo" réalisé par Dominique Lanzalavi.

Qui était Léo Micheli ? Avant la diffusion du documentaire Nom de code Léo, Jean-Vitus Albertini reçoit le réalisateur Dominique Lanzalavi et Sylvain Gregori, Docteur en histoire, attaché de conservation au musée de Bastia et auteur d'une thèse de doctorat portant sur la résistance en Corse, pour évoquer la personnalité et l’engagement de Léo Micheli. Il y a la résistance mais aussi son rôle au sein du PCF.



Documentaire "Nom de code Léo" En octobre 1943, les Corses ont écrit une belle page de leur histoire en se délivrant du joug de l'occupant et du régime de Vichy, un an avant le reste du territoire français. Mais pourquoi n'ont-ils pas sagement attendu que l'on vienne les libérer ?

C'est ce que nous raconte Etienne Micheli dit Léo, dernier survivant des dirigeants de la Résistance insulaire et du parti communiste clandestin en Corse durant la Seconde Guerre mondiale.

En acceptant pour la première fois de revenir sur son parcours engagé, il livre un témoignage exceptionnel qui apporte un éclairage nouveau sur les événements qui ont conduit la Corse à devenir le premier département métropolitain libéré.



Réalisation : Dominique Lanzalavi

Coproduction France 3 Corse ViaStella / Mareterraniu

Vendredi 10 septembre à 20h45