Homicide à Lupinu : l'auteur présumé des faits placé en détention provisoire

Après avoir été longuement auditionné par la police judiciaire de Bastia, l'homme de 47 ans, qui s'était constitué prisonnier à la suite de la fusillade de Lupinu, a été déféré au parquet ce lundi 21 décembre et présenté au juge d'instruction.



En début de soirée, celui-ci a été placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention pour les chefs "d'homicide volontaire et tentative d’homicide volontaire", a indiqué Arnaud Viornery, le procureur de la République de Bastia.



Le commerçant qui tenait un bar à Lupinu serait l'auteur de la fusillade survenue ce samedi après-midi dans la rue Santa Maria Maddalena entrainant la mort de Jamal Fadil (40 ans) ainsi que des blessures par balle sur son frère Jaouad (32 ans). Un contentieux commercial serait à l'origine de l'altercation entre les trois hommes.